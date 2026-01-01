Оповещения от Киноафиши
Мейргат Амангелдин Meirgat Amangeldin
Киноафиша Персоны Мейргат Амангелдин

Мейргат Амангелдин

Meirgat Amangeldin

Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Дос-Мукасан 8.7
Дос-Мукасан (2022)
Каникулы off-line 3 7.7
Каникулы off-line 3 (2023)
Каникулы off-line 6.6
Каникулы off-line (2018)

Фильмография Мейргат Амангелдин

Жанр
Год
Черная икра
Черная икра
драма, криминал 2025, Казахстан
Родной 2
Родной 2 Rodnoy 2
комедия 2024, Казахстан
Каникулы off-line 3 7.7
Каникулы off-line 3 Kanikuly off-line 3
комедия, семейный 2023, Казахстан
Дос-Мукасан 8.7
Дос-Мукасан Dos-Mukasan
биография 2022, Казахстан
Каникулы off-line 2 4.4
Каникулы off-line 2 Kanikuly OFF-LINE 2
комедия 2019, Казахстан
Золотой трон 6.3
Золотой трон Kazakh Khanate - Golden Throne
боевик, драма, исторический 2019, Казахстан
Каникулы off-line 6.6
Каникулы off-line Holidays Offline
комедия 2018, Казахстан
Казахское ханство. Алмазный меч 6.1
Казахское ханство. Алмазный меч Diamond Sword
боевик, драма, исторический 2016, Казахстан
