О персоне
Фильмография
Мейргат Амангелдин
Meirgat Amangeldin
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой боевиков
Популярные фильмы
8.7
Дос-Мукасан
(2022)
7.7
Каникулы off-line 3
(2023)
6.6
Каникулы off-line
(2018)
Жанр
Все
Биография
Боевик
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Семейный
Год
Все
2025
2024
2023
2022
2019
2018
2016
Все
8
Фильмы
7
Сериалы
1
Актриса
8
Черная икра
драма, криминал
2025, Казахстан
Родной 2
Rodnoy 2
комедия
2024, Казахстан
7.7
Каникулы off-line 3
Kanikuly off-line 3
комедия, семейный
2023, Казахстан
8.7
Дос-Мукасан
Dos-Mukasan
биография
2022, Казахстан
4.4
Каникулы off-line 2
Kanikuly OFF-LINE 2
комедия
2019, Казахстан
6.3
Золотой трон
Kazakh Khanate - Golden Throne
боевик, драма, исторический
2019, Казахстан
6.6
Каникулы off-line
Holidays Offline
комедия
2018, Казахстан
6.1
Казахское ханство. Алмазный меч
Diamond Sword
боевик, драма, исторический
2016, Казахстан
