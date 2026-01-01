Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Фильмография
Юлия Голыгина
Киноафиша
Персоны
Юлия Голыгина
Юлия Голыгина
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
5.2
Искусство соблазна
(2025)
0.0
Интересное положение
(2025)
Фильмография Юлия Голыгина
Интересное положение
комедия
2025, Россия
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.2
Искусство соблазна
комедия, драма, мелодрама
2025, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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