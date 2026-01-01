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Чон Су-ён Jeong Soo-yeong
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Чон Су-ён

Jeong Soo-yeong

Дата рождения
12 февраля 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Взрывной поцелуй 8.6
Взрывной поцелуй (2025)
Смех в Вайкики 8.1
Смех в Вайкики (2018)
Секретный плейлист 7.7
Секретный плейлист (2023)

Фильмография Чон Су-ён

Взрывной поцелуй 8.6
Взрывной поцелуй
драма, мелодрама, дорама 2025, Южная Корея
Босс компании «Тайфун»
Босс компании «Тайфун»
драма, семейный, исторический, дорама 2025, Южная Корея
Секретный плейлист 7.7
Секретный плейлист
мелодрама, мини-сериал, дорама 2023, Южная Корея
Смех в Вайкики 8.1
Смех в Вайкики
драма, комедия, дорама 2018, Южная Корея
Снова двадцать
Снова двадцать
комедия, мелодрама, дорама 2015, Южная Корея
Большой 6.7
Большой
драма, комедия, фэнтези, мини-сериал, дорама 2012, Южная Корея
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