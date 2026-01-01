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Фильмография
Чон Су-ён
Jeong Soo-yeong
Киноафиша
Персоны
Чон Су-ён
Чон Су-ён
Jeong Soo-yeong
Дата рождения
12 февраля 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.6
Взрывной поцелуй
(2025)
8.1
Смех в Вайкики
(2018)
7.7
Секретный плейлист
(2023)
Фильмография Чон Су-ён
8.6
Взрывной поцелуй
драма, мелодрама, дорама
2025, Южная Корея
Босс компании «Тайфун»
драма, семейный, исторический, дорама
2025, Южная Корея
7.7
Секретный плейлист
мелодрама, мини-сериал, дорама
2023, Южная Корея
8.1
Смех в Вайкики
драма, комедия, дорама
2018, Южная Корея
Снова двадцать
комедия, мелодрама, дорама
2015, Южная Корея
6.7
Большой
драма, комедия, фэнтези, мини-сериал, дорама
2012, Южная Корея
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