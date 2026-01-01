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Ли Сан-юн Lee Sang-yoon
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Ли Сан-юн

Lee Sang-yoon

Дата рождения
15 августа 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Сеул, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Глаза ангела 7.2
Глаза ангела (2014)
Особо важная персона 7.2
Особо важная персона (2019)
Одна женщина 7.1
Одна женщина (2021)

Фильмография Ли Сан-юн

Пандора 6
Пандора
драма, триллер, дорама 2023, Южная Корея
Одна женщина 7.1
Одна женщина
драма, комедия, мелодрама, дорама 2021, Южная Корея
Особо важная персона 7.2
Особо важная персона
драма, детектив, дорама 2019, Южная Корея
О времени 6.7
О времени
драма, фэнтези, мелодрама, дорама 2018, Южная Корея
Шепот 6.9
Шепот
драма, дорама 2017, Южная Корея
Снова двадцать
Снова двадцать
комедия, мелодрама, дорама 2015, Южная Корея
Глаза ангела 7.2
Глаза ангела
драма, мелодрама, дорама 2014, Южная Корея
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