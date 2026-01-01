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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Ли Сан-юн
Lee Sang-yoon
Киноафиша
Персоны
Ли Сан-юн
Ли Сан-юн
Lee Sang-yoon
Дата рождения
15 августа 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Сеул, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.2
Глаза ангела
(2014)
7.2
Особо важная персона
(2019)
7.1
Одна женщина
(2021)
Фильмография Ли Сан-юн
6
Пандора
драма, триллер, дорама
2023, Южная Корея
7.1
Одна женщина
драма, комедия, мелодрама, дорама
2021, Южная Корея
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7.2
Особо важная персона
драма, детектив, дорама
2019, Южная Корея
6.7
О времени
драма, фэнтези, мелодрама, дорама
2018, Южная Корея
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6.9
Шепот
драма, дорама
2017, Южная Корея
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Снова двадцать
комедия, мелодрама, дорама
2015, Южная Корея
7.2
Глаза ангела
драма, мелодрама, дорама
2014, Южная Корея
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