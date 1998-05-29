Меню
О персоне
Фильмография
Дай Яци
Yaqi Dai
Дай Яци
Дай Яци
Yaqi Dai
Дата рождения
29 мая 1998
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Близнецы
Популярные фильмы
0.0
19 этаж
(2024)
Фильмография Дай Яци
Жанр
Все
Драма
Мистика
Триллер
Год
Все
2024
Все
1
Сериалы
1
Актриса
1
19 этаж
драма, триллер, мистика
2024, Китай
