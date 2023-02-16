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Постер сериала Любовь во время звездопада
Постер сериала Любовь во время звездопада
Постер сериала Любовь во время звездопада
Постер сериала Любовь во время звездопада
Постер сериала Любовь во время звездопада
Постер сериала Любовь во время звездопада
Постер сериала Любовь во время звездопада
Постер сериала Любовь во время звездопада
Постер сериала Любовь во время звездопада
Постер сериала Любовь во время звездопада
Постер сериала Любовь во время звездопада
Постер сериала Любовь во время звездопада
Постер сериала Любовь во время звездопада
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
13 постеров
Киноафиша Сериалы Любовь во время звездопада

Любовь во время звездопада (2023 - 2023)

Xing Luo Ning Cheng Tang 18+
Год выпуска 2023
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Zhejiang TV
Продолжительность сериала 30 часов 0 минут

О чем сериал

Три мира небожителей, демонов и людей не могут прийти к согласию. Вернуть равновесие предстоит двум сестрам, рожденным и выросшим среди смертных. Старшая Цин Куй — покорная красавица, обещана в жены главе Бессмертного племени. Младшая Е Тань, коварная особа, обручена с безжалостным демоном. В день свадьбы все идет не по плану, когда невесты выходят замуж не за своих женихов. Так дерзкая Е Тань оказывается в поднебесье и устанавливает свои порядки, а благочестивая старшая сестра попадает в обитель зла, где правит вспыльчивый супруг-демон.

В ролях
В ролях
Чэнь Синсюй
Лэнди Ли
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
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Рейтинг сериала

0.0
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7.9 IMDb
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Сезоны
Любовь во время звездопада - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 40 эпизодов
 
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