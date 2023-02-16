Три мира небожителей, демонов и людей не могут прийти к согласию. Вернуть равновесие предстоит двум сестрам, рожденным и выросшим среди смертных. Старшая Цин Куй — покорная красавица, обещана в жены главе Бессмертного племени. Младшая Е Тань, коварная особа, обручена с безжалостным демоном. В день свадьбы все идет не по плану, когда невесты выходят замуж не за своих женихов. Так дерзкая Е Тань оказывается в поднебесье и устанавливает свои порядки, а благочестивая старшая сестра попадает в обитель зла, где правит вспыльчивый супруг-демон.