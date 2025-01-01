Меню
О персоне
Фильмография
Вэй Чжэмин
Zheming Wei
Вэй Чжэмин
Вэй Чжэмин
Zheming Wei
Дата рождения
23 мая 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Цзинин, Шаньдун, Китай
Рост
183 см
Популярные фильмы
0.0
Цветущий пион
(2025)
0.0
Я могу тебя любить
(2023)
0.0
Незабываемая любовь
(2021)
Фильмография Вэй Чжэмин
Цветущий пион
мелодрама, драма
2025, Китай
19 этаж
драма, триллер, мистика
2024, Китай
Я могу тебя любить
драма, комедия, мелодрама
2023, Китай
Только ради любви
мелодрама
2023, Китай
Незабываемая любовь
комедия, драма
2021, Китай
