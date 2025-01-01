Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вэй Чжэмин
Вэй Чжэмин Zheming Wei
Киноафиша Персоны Вэй Чжэмин

Вэй Чжэмин

Zheming Wei

Дата рождения
23 мая 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Цзинин, Шаньдун, Китай
Рост
183 см

Популярные фильмы

Цветущий пион 0.0
Цветущий пион (2025)
Я могу тебя любить 0.0
Я могу тебя любить (2023)
Незабываемая любовь 0.0
Незабываемая любовь (2021)

Фильмография Вэй Чжэмин

Жанр
Год
Все 5 Сериалы 5 Актер 5
Цветущий пион
Цветущий пион
мелодрама, драма 2025, Китай
19 этаж
19 этаж
драма, триллер, мистика 2024, Китай
Я могу тебя любить
Я могу тебя любить
драма, комедия, мелодрама 2023, Китай
Только ради любви
Только ради любви
мелодрама 2023, Китай
Незабываемая любовь
Незабываемая любовь
комедия, драма 2021, Китай
Секретные хиты Netflix: 10 международных сериалов, которые рвут рейтинги по всему миру
48 млн часов просмотра и 15% на RT? Фильм со звездой «Очень странных дел» оказался самым дорогим в истории Netflix — но критики разнесли его в пух и прах
Что не так с контрабандистами в фильме «Бриллиантовая рука» и почему планы Шефа до сих пор не складываются?
Султан, хатун, бей: каждое имя и титул в «Великолепном веке» содержало спойлеры — главное, знать трактовку
Панталоны Хюррем и стул Сулеймана: от вида каких вещей в «Великолепном веке» у эксперта дергается веко
Микки Маус попал в «Шоу Трумана»: свежий мульт о мышке точно понравится тем, кто испытывал депрессию
«Да начнутся голодные игры»: почему комбо с «Леди Баг» оказалось круче розовых бургеров Hello Kitty — маркетолог о феномене мульта
Дрогон — далеко не последний живой дракон в Вестеросе: и теперь НВО может снять самое «горячее» продолжение «Игры престолов»
До финала «Киберслава» осталось 7 серий, и дата их выхода уже не тайна: «Кинопоиск» раскрыл карты
Почему у героев «Бригады» такие имена: с Сашей Белым, Пчелой и Филом все ясно, а вот насчет Космоса многие ошибаются
«Плохо и больно»: пикантная сцена в «Ворошиловском стрелке» тяжело далась актерам — особенно нервничали мужчины
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше