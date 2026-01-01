Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Надежда»
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Персоны
Дэйн А. Дэвис
Награды
Награды и номинации Дэйн А. Дэвис
Dane A. Davis
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Дэйн А. Дэвис
Оскар 2000
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Sound Editing for a Nonfiction or Reality Program (Single or Multi-Camera)
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Nonfiction or Reality Program (Single or Multi-Camera)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Лучший звук
Победитель
Лучший звук
Победитель
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