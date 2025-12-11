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7.4
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Затерянный в центре внимания
7.4
Затерянный в центре внимания
, 2025
Lupa Daratan
Индонезия / комедия, драма / 18+
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О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
7.4
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0
Не пойду
0
В ролях
Vino G. Bastian
Vino Agustian
Дэа Панэндра
Dimi
Майк Лукок
Amir
Морган Оэй
Morgan Woo
Ardit Erwandha
Лукман Сарди
Агус Кунчоро Ади
Iksan
Emil Kusumo
Hasto
Sadha Triyudha
Andi
Sheila Dara Aisha
Sheila
Арсвенди Бенинг Свара
Sudibyo
Nadine Alexandra
Nadine
Режиссер
Ernest Prakasa
Сценарист
Ernest Prakasa
Композитор
Alden Luhukay
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индонезия
Продолжительность
1 час 55 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
11 декабря 2025
Премьера в мире
11 декабря 2025
Производство
Imajinari
Другие названия
Lupa Daratan, Lost in the Spotlight, Bị Lạc Trong Ánh Đèn Sân Khấu, Deslumbrado, Fuera de foco, Jumogbadji moshada, Kendimi Kaybettim, Perdu sous les projecteurs, The Actor, Zagubiony talent, 忘我星途
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Рейтинг фильма
7.4
Оцените
12
голосов
5.6
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Лучшие комедии
Обновлено 4 декабря 2025
Отзывы о фильме
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