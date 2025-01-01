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Ким Сон-гём
Kim Seong-gyeom
Киноафиша
Персоны
Ким Сон-гём
Ким Сон-гём
Kim Seong-gyeom
Дата рождения
13 мая 1941
Возраст
84 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Сеул, Южная Корея
Популярные фильмы
8.0
Демон
(2016)
Фильмография Ким Сон-гём
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Фэнтези
Год
Все
2016
Все
1
Сериалы
1
Актер
1
8
Демон
драма, фэнтези, мелодрама
2016, Южная Корея
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