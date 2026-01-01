Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Александра Емельянова
Киноафиша
Персоны
Александра Емельянова
Александра Емельянова
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтическая актриса, Драматический актёр
Популярные фильмы
6.7
Ресторан по понятиям: Бедный Олигарх
(2022)
5.2
Папа Миа
(2025)
3.7
Мэр поневоле
Фильмография Александра Емельянова
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2026
2025
2022
Все
5
Фильмы
2
Сериалы
3
Актриса
5
Стокгольмский синдром
мелодрама, драма
2026, Россия
Сердечная аномалия
мелодрама, драма
2026, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.2
Папа Миа
комедия
2025, Россия
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
6.7
Ресторан по понятиям: Бедный Олигарх
Restoran po ponyatiyam. Bednyy oligarkh
комедия
2022, Россия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
3.7
Мэр поневоле
Mer ponevole
комедия
, Россия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Советская «Снегурочка» и рядом не стояла: создатель «Трассы» взялся за сказку — психоделики не будет
Тизер 3 сезона «Дома дракона» расставил все по местам: вот почему Мартин разругался с HBO
Яшке-цыгану уже 76 лет: почему Василий Васильев отказывался от съемок после «Неуловимых мстителей»
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667