Александра Емельянова
Александра Емельянова

Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтическая актриса, Драматический актёр

Популярные фильмы

Ресторан по понятиям: Бедный Олигарх 6.7
Ресторан по понятиям: Бедный Олигарх (2022)
Папа Миа 5.2
Папа Миа (2025)
3.7
Мэр поневоле

Фильмография Александра Емельянова

Жанр
Год
Стокгольмский синдром
мелодрама, драма 2026, Россия
Сердечная аномалия
мелодрама, драма 2026, Россия
Папа Миа
комедия 2025, Россия
Ресторан по понятиям: Бедный Олигарх
комедия 2022, Россия
Мэр поневоле
комедия , Россия
