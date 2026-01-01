Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Midori Katō Midori Katō
Kinoafisha Persons Midori Katō

Midori Katō

Midori Katō

Date of Birth
15 November 1939
Age
86 years old
Zodiac sign
Scorpio
Actor type
Comedy actress

Popular Films

Sazae-san 5.9
Sazae-san (1969)

Filmography

Genre
Year
Sazae-san 5.9
Sazae-san
Anime, Comedy 1969, Japan
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more