Midori Katō
Midori Katō
Midori Katō
Midori Katō
Midori Katō
Date of Birth
15 November 1939
Age
86 years old
Zodiac sign
Scorpio
Actor type
Comedy actress
Popular Films
5.9
Sazae-san
(1969)
Filmography
Genre
All
Anime
Comedy
Year
All
1969
All
1
TV Shows
1
Actress
1
5.9
Sazae-san
Anime, Comedy
1969, Japan
