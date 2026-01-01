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Нил Дэвидсон
Нил Дэвидсон Neal Davidson
Киноафиша Персоны Нил Дэвидсон

Нил Дэвидсон

Neal Davidson

Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Другой человек 6.9
Другой человек (2024)
Искусство по понятиям 5.9
Искусство по понятиям (2023)
Корпорация "Сёстры" 5.9
Корпорация "Сёстры" (2025)

Фильмография Нил Дэвидсон

Корпорация "Сёстры" 5.9
Корпорация "Сёстры" Sisterhood, Inc.
драма, мелодрама 2025, США
Другой человек 6.9
Другой человек A Different Man
комедия, ужасы, триллер 2024, США
Смотреть трейлер Рецензия
Заложница 4
Заложница Held Hostage in My House
детектив, триллер 2024, США
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Искусство по понятиям 5.9
Искусство по понятиям The Kill Room
триллер 2023, США
Рецензия
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