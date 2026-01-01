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Фильмография
Юн Бо-ра
Yoon Bo-ra
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Персоны
Юн Бо-ра
Юн Бо-ра
Yoon Bo-ra
Дата рождения
30 декабря 1989
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Сеул, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.9
Хваюги
(2017)
7.6
Попался!
(2018)
7.4
Доктор-чужестранец
(2014)
Фильмография Юн Бо-ра
7.3
Бумажная луна
драма, триллер, дорама
2023, Южная Корея
Реклама 18+
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7
Единственный
драма, мелодрама, дорама
2021, Южная Корея
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.6
Попался!
телешоу
2018, Южная Корея
7.9
Хваюги
комедия, фэнтези, мелодрама, дорама
2017, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.4
Доктор-чужестранец
драма, мелодрама, дорама
2014, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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