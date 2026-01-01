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Юн Бо-ра
Юн Бо-ра Yoon Bo-ra
Киноафиша Персоны Юн Бо-ра

Юн Бо-ра

Yoon Bo-ra

Дата рождения
30 декабря 1989
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Сеул, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Хваюги 7.9
Хваюги (2017)
Попался! 7.6
Попался! (2018)
Доктор-чужестранец 7.4
Доктор-чужестранец (2014)

Фильмография Юн Бо-ра

Бумажная луна 7.3
Бумажная луна
драма, триллер, дорама 2023, Южная Корея
Единственный 7
Единственный
драма, мелодрама, дорама 2021, Южная Корея
Попался! 7.6
Попался!
телешоу 2018, Южная Корея
Хваюги 7.9
Хваюги
комедия, фэнтези, мелодрама, дорама 2017, Южная Корея
Доктор-чужестранец 7.4
Доктор-чужестранец
драма, мелодрама, дорама 2014, Южная Корея
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