О персоне
Фильмография
Ко Хён-джон
Hyun-Jung Go
Ко Хён-джон
Ко Хён-джон
Hyun-Jung Go
Дата рождения
2 марта 1971
Возраст
54 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Хвасун, Республика Корея
Популярные фильмы
0.0
Девушка в маске
(2023)
0.0
Богомол: Первородный грех
(2025)
0.0
Намиб
(2024)
Фильмография Ко Хён-джон
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Мелодрама
Триллер
Год
Все
2025
2024
2023
Все
3
Сериалы
3
Актриса
3
Богомол: Первородный грех
драма, триллер, детектив
2025, Южная Корея
Намиб
драма, комедия, мелодрама
2024, Южная Корея
Девушка в маске
драма, триллер
2023, Южная Корея
