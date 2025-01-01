Меню
Ко Хён-джон Hyun-Jung Go
Дата рождения
2 марта 1971
Возраст
54 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Хвасун, Республика Корея

Фильмография Ко Хён-джон

Богомол: Первородный грех
Богомол: Первородный грех
драма, триллер, детектив 2025, Южная Корея
Намиб
Намиб
драма, комедия, мелодрама 2024, Южная Корея
Девушка в маске
Девушка в маске
драма, триллер 2023, Южная Корея
