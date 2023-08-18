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Постер сериала Девушка в маске
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Киноафиша Сериалы Девушка в маске

Девушка в маске (2023 - 2023)

Mask Girl 18+
Год выпуска 2023
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 7 часов 0 минут

О чем сериал

Сериал «Девушка в маске» – это корейский комедийный триллер о простой офисной сотруднице, которая ведет анонимный видеоблог в интернете. Ким Мо-ми с детства грезит актерской карьерой, однако ее внешность не соответствует общепринятым в шоу-бизнесе стандартам красоты, поэтому она отказывается от своей мечты. Вместо этого она каждый день после своей скучной работы надевает маску и устраивает веб-трансляции. Ее скромный и одинокий коллега становится их самым большим фанатом, не зная, кто скрывается под маской.

Девушка в маске - трейлер
Девушка в маске  трейлер
В ролях
В ролях
Чхве Даниель
Чхве Даниель
Ан Джэ-хон
Ём Хе-ран
Ём Хе-ран
Рен Ханами
Джолин Ким
Илэйн Ванг
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Корейские дорамы Корейские дорамы

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Девушка в маске - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 7 эпизодов
 
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