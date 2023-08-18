Сериал «Девушка в маске» – это корейский комедийный триллер о простой офисной сотруднице, которая ведет анонимный видеоблог в интернете. Ким Мо-ми с детства грезит актерской карьерой, однако ее внешность не соответствует общепринятым в шоу-бизнесе стандартам красоты, поэтому она отказывается от своей мечты. Вместо этого она каждый день после своей скучной работы надевает маску и устраивает веб-трансляции. Ее скромный и одинокий коллега становится их самым большим фанатом, не зная, кто скрывается под маской.