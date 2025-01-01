Меню
Персоны
Джонни Кэмпбелл
Награды
Награды и номинации Джонни Кэмпбелл
Jonny Campbell
О персоне
Фильмография
Новости
BAFTA 2014
Лучший мини-сериал
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Scripted Comedy
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Outstanding Drama Series
Номинант
Outstanding Drama Series
Номинант
BAFTA 2011
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
