Сериал «#ВернитеЭлис» рассказывает о загадочном исчезновении и не менее загадочном возвращении подростка из Три-Сити. Алисия Стюарт – настоящая «золотая девочка», лучшая ученица школы, интернет-кумир сверстников и единственная наследница богатой и влиятельной семьи. Целый год полиция не покладая рук искала ее без надежды на спасение. Но Алисия нашлась, причем живая и невредимая. Пострадали лишь ее воспоминания: вместо истории своего похищения она вспоминает лишь немыслимые фантастические обрывки реальности.