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Постер сериала #ВернитеЭлис
Постер сериала #ВернитеЭлис
Постер сериала #ВернитеЭлис
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Киноафиша Сериалы #ВернитеЭлис

#ВернитеЭлис (2023 - …)

#BringBackAlice
Год выпуска 2023
Страна Польша
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис HBO Max
О чем сериал

Сериал «#ВернитеЭлис» рассказывает о загадочном исчезновении и не менее загадочном возвращении подростка из Три-Сити. Алисия Стюарт – настоящая «золотая девочка», лучшая ученица школы, интернет-кумир сверстников и единственная наследница богатой и влиятельной семьи. Целый год полиция не покладая рук искала ее без надежды на спасение. Но Алисия нашлась, причем живая и невредимая. Пострадали лишь ее воспоминания: вместо истории своего похищения она вспоминает лишь немыслимые фантастические обрывки реальности.

В ролях
В ролях
Ювита Будник
Сандра Дрымальска
Мариэта Жуковская
Хелена Энглерт
Станислав Линовский
Себастьян Дела
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «#ВернитеЭлис»
Odcinek 1
Сезон 1 Серия 1
14 апреля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
#ВернитеЭлис - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 1 эпизод
 
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