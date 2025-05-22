Пётр Лангер, молодой и энергичный бизнесмен, унаследовавший финансовый холдинг от своего трагически погибшего отца. В свободное время Пётр предаётся своему давнему увлечению - он неуловимый серийный убийца, которого прокуратура безуспешно преследует уже много лет. Однажды в его жизни появляется потрясающая женщина Нина, и, чтобы привлечь внимание Лангера и сблизиться с ним, она появляется на его благотворительном вечере. Вскоре после этого она оказывается втянутой в опасную игру и завязывает отношения с Лангером, что не облегчает ей задачу по поиску доказательств того, что он серийный убийца. Восторжествует ли справедливость на этот раз?