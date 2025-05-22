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Постер сериала Лангер
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Киноафиша Сериалы Лангер

Лангер (2025 - …)

Langer 18+
Год выпуска 2025
Страна Польша
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 42 минуты
Телеканал Showtime
Продолжительность сериала 4 часа 12 минут

О чем сериал

Пётр Лангер, молодой и энергичный бизнесмен, унаследовавший финансовый холдинг от своего трагически погибшего отца. В свободное время Пётр предаётся своему давнему увлечению - он неуловимый серийный убийца, которого прокуратура безуспешно преследует уже много лет. Однажды в его жизни появляется потрясающая женщина Нина, и, чтобы привлечь внимание Лангера и сблизиться с ним, она появляется на его благотворительном вечере. Вскоре после этого она оказывается втянутой в опасную игру и завязывает отношения с Лангером, что не облегчает ей задачу по поиску доказательств того, что он серийный убийца. Восторжествует ли справедливость на этот раз?

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Магдалена Бочарска Karolina 'Siarka' Siarzewska
Петр Адамчик Olgierd 'Paderborn'
Jakub Gierszał Piotr Langer
Julia Pietrucha Nina Pokora
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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4.9 IMDb
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Сезоны
Лангер - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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