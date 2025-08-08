Меню
Лампо. Невероятное путешествие 2
Лампо. Невероятное путешествие 2
O psie, który jezdzil koleja 2
приключения
семейный
Страна
Польша
Год выпуска
2025
Премьера в мире
8 августа 2025
Дата выхода
8 августа 2025
Польша
Производство
Canal+ Polska, K&K Selekt Film, Polski Instytut Sztuki Filmowej
Другие названия
O psie, który jezdzil koleja 2, O psie, który jeździł koleją 2, Pes, ktorý cestoval vlakom 2
Режиссер
Магдалена Ниец
В ролях
Матеуш Даменцки
Михалина Лабач
Адам Воронович
Лех Дыблик
Кшиштоф Драч
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.7
Оцените
15
голосов
6
IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино
Отзывы о фильме
