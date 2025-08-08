Меню
Лампо. Невероятное путешествие 2

O psie, który jezdzil koleja 2
Страна Польша
Год выпуска 2025
Премьера в мире 8 августа 2025
Дата выхода
8 августа 2025 Польша
Производство Canal+ Polska, K&K Selekt Film, Polski Instytut Sztuki Filmowej
Другие названия
O psie, który jezdzil koleja 2, O psie, który jeździł koleją 2, Pes, ktorý cestoval vlakom 2
Режиссер
Магдалена Ниец
В ролях
Матеуш Даменцки
Михалина Лабач
Адам Воронович
Адам Воронович
Лех Дыблик
Кшиштоф Драч
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 15 голосов
6 IMDb
Сейчас фильм не показывают в кино
