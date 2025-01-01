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Дурукан Челиккая
Дурукан Челиккая Durukan Çelikkaya
Киноафиша Персоны Дурукан Челиккая

Дурукан Челиккая

Durukan Çelikkaya

Место рождения
Стамбул, Турция

Популярные фильмы

Моя мама – Анкара 0.0
Моя мама – Анкара (2024)
Если сильно полюбишь 0.0
Если сильно полюбишь (2023)

Фильмография Дурукан Челиккая

Жанр
Год
Все 2 Сериалы 2 Актер 2
Моя мама – Анкара
Моя мама – Анкара
драма 2024, Турция
Если сильно полюбишь
Если сильно полюбишь
драма, мелодрама 2023, Турция
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