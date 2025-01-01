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Дурукан Челиккая
Durukan Çelikkaya
Киноафиша
Персоны
Дурукан Челиккая
Дурукан Челиккая
Durukan Çelikkaya
Место рождения
Стамбул, Турция
Популярные фильмы
0.0
Моя мама – Анкара
(2024)
0.0
Если сильно полюбишь
(2023)
Фильмография Дурукан Челиккая
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Год
Все
2024
2023
Все
2
Сериалы
2
Актер
2
Моя мама – Анкара
драма
2024, Турция
Если сильно полюбишь
драма, мелодрама
2023, Турция
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