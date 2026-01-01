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Озгюр Чевик
Озгюр Чевик Özgür Çevik
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Озгюр Чевик

Özgür Çevik

Дата рождения
27 мая 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Анкара, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр

Популярные фильмы

7.5
Современная женщина (2022)
Йешильчам 7.4
Йешильчам (2021)
Я — Леман 6.6
Я — Леман (2025)

Фильмография Озгюр Чевик

Я — Леман 6.6
Я — Леман
драма 2025, Турция
Сказка о пепле 4.2
Сказка о пепле
драма, мелодрама 2024, Турция
7.5
Современная женщина
драма 2022, Турция
Йешильчам 7.4
Йешильчам
драма, мелодрама, исторический 2021, Турция
Вишневый сезон 5.5
Вишневый сезон
драма, комедия, мелодрама 2014, Турция
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