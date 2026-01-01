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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Озгюр Чевик
Özgür Çevik
Киноафиша
Персоны
Озгюр Чевик
Озгюр Чевик
Özgür Çevik
Дата рождения
27 мая 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Анкара, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.5
Современная женщина
(2022)
7.4
Йешильчам
(2021)
6.6
Я — Леман
(2025)
Фильмография Озгюр Чевик
6.6
Я — Леман
драма
2025, Турция
4.2
Сказка о пепле
драма, мелодрама
2024, Турция
7.5
Современная женщина
драма
2022, Турция
7.4
Йешильчам
драма, мелодрама, исторический
2021, Турция
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