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Не бойся, я с тобой
Не бойся, я с тобой (2024 - 2024)
Korkma Ben Yanındayım
18+
драма
Год выпуска
2024
Страна
Турция
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
2 часа 10 минут
Стрим-сервис
Now
Продолжительность сериала
15 часов 10 минут
О чем сериал
Инчи, студентка колледжа Улусёзлер, беременеет от Мерта, своего однокурсника и сына владельца школы.
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В ролях
В ролях
Шевкет Чорух
Мурат Айген
Серхат Озджан
Гюнай Каракаоглу
Дидем Балчин
Нилсу Берфин Актас
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
5.8
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2024,
7 эпизодов
Отзывы о сериале
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