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Постер сериала Не бойся, я с тобой
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Киноафиша Сериалы Не бойся, я с тобой

Не бойся, я с тобой (2024 - 2024)

Korkma Ben Yanındayım 18+
Год выпуска 2024
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 10 минут
Стрим-сервис Now
Продолжительность сериала 15 часов 10 минут

О чем сериал

Инчи, студентка колледжа Улусёзлер, беременеет от Мерта, своего однокурсника и сына владельца школы.

В ролях
В ролях
Шевкет Чорух
Мурат Айген
Серхат Озджан
Гюнай Каракаоглу
Дидем Балчин
Нилсу Берфин Актас
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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5.8 IMDb
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Сезоны
Не бойся, я с тобой - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 7 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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