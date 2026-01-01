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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Нериман Угур
Neriman Ugur
Киноафиша
Персоны
Нериман Угур
Нериман Угур
Neriman Ugur
Дата рождения
1 января 1958
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Фетхие, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.9
Черная жемчужина
(2017)
6.6
Я — Леман
(2025)
Фильмография Нериман Угур
6.6
Я — Леман
драма
2025, Турция
7.9
Черная жемчужина
драма, мелодрама
2017, Турция
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