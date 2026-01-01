Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Награды
Мекки Липер
Mekki Leeper
Киноафиша
Персоны
Мекки Липер
Мекки Липер
Mekki Leeper
Дата рождения
1 января 1994
Возраст
32 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Филадельфия, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой триллеров, Драматический актёр
Популярные фильмы
8.1
Суд присяжных
(2023)
7.0
Клиника святого Дэниса
(2024)
0.0
Знаменитость
Фильмография Мекки Липер
Жанр
Все
Драма
Комедия
Триллер
Год
Все
2024
2023
Все
3
Фильмы
1
Сериалы
2
Актер
3
Сценарист
1
7
Клиника святого Дэниса
комедия
2024, США
8.1
Суд присяжных
комедия, драма
2023, Внешние малые острова США
Знаменитость
Famous
триллер
, США
Даже Хюррем попросила бы добавки: масленичная альтернатива блинчикам с турецким акцентом — рецепт от шеф-повара
Хит Netflix «Ночной агент» вернулся с третьим сезоном и взорвал топы RT: критики поставили ему 100% «свежести»
Брагин ушел из СК в 5 сезоне «Первого отдела», но зрителям смешно: в такой поворот сложно поверить
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
