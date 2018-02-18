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Постер телешоу Прожарка
Постер телешоу Прожарка
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Киноафиша Сериалы Прожарка

Прожарка (2018 - …)

Прожарка 18+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТНТ4
Продолжительность телешоу 15 часов 0 минут
О чем телешоу

Популярные звёзды узнают народное мнение о себе. Им придётся выслушивать шутки про свою личную жизнь, творчество, карьеру, внешний вид. Звёздных гостей «прожарят» начинающие стендап-комики — они голодные, злые, а значит им нечего терять! Ведущий — резидент Comedy Club и стендап-комик Илья Соболев. В каждом выпуске есть специальный гость —коллега или друг «жертвы» с таким же звёздным статусом, который заденет действительно острые темы и личные конфликты. В конце шоу у звезды есть право на ответное слово, чтобы так же жёстко и смешно отомстить за свою «прожарку».

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Илья Соболев ведущий
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Прожарка - Сезон 1 Сезон 1
2018, 6 эпизодов
Прожарка - Сезон 2 Сезон 2
2019, 5 эпизодов
Прожарка - Сезон 3 Сезон 3
2020, 1 эпизод
Прожарка - Сезон 4 Сезон 4
2021, 4 эпизода
Прожарка - Сезон 5 Сезон 5
2022, 2 эпизода
Кадры из телешоу
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