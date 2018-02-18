Популярные звёзды узнают народное мнение о себе. Им придётся выслушивать шутки про свою личную жизнь, творчество, карьеру, внешний вид. Звёздных гостей «прожарят» начинающие стендап-комики — они голодные, злые, а значит им нечего терять! Ведущий — резидент Comedy Club и стендап-комик Илья Соболев. В каждом выпуске есть специальный гость —коллега или друг «жертвы» с таким же звёздным статусом, который заденет действительно острые темы и личные конфликты. В конце шоу у звезды есть право на ответное слово, чтобы так же жёстко и смешно отомстить за свою «прожарку».