Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер телешоу Стендап рулетка
1 постер
Киноафиша Сериалы Стендап рулетка

Стендап рулетка (2025 - …)

Stendap ruletka 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал ТНТ

О чем телешоу

В каждом выпуске участвуют 10 комиков. Каждый из них выходит на сцену и шутит в течение одной минуты. Если зал считает, что шутка смешная, то в общий банк падает некая сумма денег. После выступления комик становится в конец «очереди», а к микрофону выходит следующий. Если за время выступления комик не произнес ни одной смешной шутки, то он покидает проект. Общее время выступления – 45 минут. И тот, кого финальный звонок застанет на сцене, сможет забрать общий банк. Чем смешнее выступление комика, тем больше денег в итоге он заработает. Качество шуток определяется уровнем смеха зрителей в студии. 

В ролях
В ролях
Илья Соболев
Илья Соболев
Все актеры и съемочная группа
Телешоу находится в подборках
ТВ-Шоу с участием звезд шоу-бизнеса ТВ-Шоу с участием звезд шоу-бизнеса
Сериалы для хорошего настроения Сериалы для хорошего настроения
Сериалы для просмотра с друзьями Сериалы для просмотра с друзьями

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Стендап рулетка - Сезон 1 Сезон 1
2025, 2 эпизода
 
Отзывы о телешоу
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о телешоу
Илья Соболев стал участником петербургской «Новогодней почты»
Илья Соболев стал участником петербургской «Новогодней почты»
Кадры из телешоу
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше