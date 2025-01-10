В каждом выпуске участвуют 10 комиков. Каждый из них выходит на сцену и шутит в течение одной минуты. Если зал считает, что шутка смешная, то в общий банк падает некая сумма денег. После выступления комик становится в конец «очереди», а к микрофону выходит следующий. Если за время выступления комик не произнес ни одной смешной шутки, то он покидает проект. Общее время выступления – 45 минут. И тот, кого финальный звонок застанет на сцене, сможет забрать общий банк. Чем смешнее выступление комика, тем больше денег в итоге он заработает. Качество шуток определяется уровнем смеха зрителей в студии.