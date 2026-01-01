Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мерве Булут
Merve Bulut
Мерве Булут
Мерве Булут
Merve Bulut
Дата рождения
13 июля 1987
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Коджаэли, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.8
Чудо-доктор
(2019)
6.2
Принцесса без короны
(2023)
Фильмография Мерве Булут
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2023
2019
Все
2
Сериалы
2
Актриса
2
6.2
Принцесса без короны
драма
2023, Турция
6.8
Чудо-доктор
драма
2019, Турция
