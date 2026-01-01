Оповещения от Киноафиши
Мерве Булут
Мерве Булут

Дата рождения
13 июля 1987
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Коджаэли, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Фильмография Мерве Булут

Жанр
Год
Принцесса без короны 6.2
Принцесса без короны
драма 2023, Турция
Чудо-доктор 6.8
Чудо-доктор
драма 2019, Турция
