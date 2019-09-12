Несмотря на детство в специальном приюте, Али с отличием закончил медицинский университет и мечтает стать профессиональным хирургом. Но есть большая проблема: у молодого врача расстройство аутистического спектра и ему невероятно сложно общаться с окружающими. Тем не менее руководитель частной больницы Адил поверил в него и пригласил на работу. Коллеги и пациенты скептически относятся к странному новичку, хоть он и обладает феноменальными знаниями. Герою предстоит приложить немало усилий, доказывая, что он может спасти даже тех пациентов, которых другие врачи считают безнадежными.

