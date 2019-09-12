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Постер к сериалу Чудо-доктор
Постер к сериалу Чудо-доктор
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Рейтинги
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Киноафиша Сериалы Чудо-доктор

Чудо-доктор (2019 - 2021)

Mucize Doktor 16+
Год выпуска 2019
Страна Турция
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал FOX Türkiye
Продолжительность сериала 128 часов 0 минут
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О чем сериал

Несмотря на детство в специальном приюте, Али с отличием закончил медицинский университет и мечтает стать профессиональным хирургом. Но есть большая проблема: у молодого врача расстройство аутистического спектра и ему невероятно сложно общаться с окружающими. Тем не менее руководитель частной больницы Адил поверил в него и пригласил на работу. Коллеги и пациенты скептически относятся к странному новичку, хоть он и обладает феноменальными знаниями. Герою предстоит приложить немало усилий, доказывая, что он может спасти даже тех пациентов, которых другие врачи считают безнадежными.
 

В ролях
В ролях
Синем Унсал
Синем Унсал
Онур Туна
Онур Туна
Мурат Айген
Хазал Тюресан
Хазал Тюресан
Бихтер Динцел
Танер Олмез
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Чудо-доктор - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 28 эпизодов
 
Чудо-доктор - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 36 эпизодов
 
Кадры из сериала
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