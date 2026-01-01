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Фильмография
Эмель Гёксу
Emel Göksu
Киноафиша
Персоны
Эмель Гёксу
Эмель Гёксу
Emel Göksu
Дата рождения
25 февраля 1945
Возраст
81 год
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Малатья, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.5
Гений
(2024)
6.8
Семья
(2023)
Фильмография Эмель Гёксу
7.5
Гений
драма
2024, Турция
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✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.8
Семья
драма, криминал, мелодрама
2023, Турция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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