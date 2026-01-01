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Щин Джу-хёп Shin Joo-hyeop
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Щин Джу-хёп

Shin Joo-hyeop

Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Взрывной поцелуй 8.6
Взрывной поцелуй (2025)
Плохой и сумасшедший 7.9
Плохой и сумасшедший (2021)
Отыщи меня в своей памяти 7.2
Отыщи меня в своей памяти (2020)

Фильмография Щин Джу-хёп

Взрывной поцелуй 8.6
Взрывной поцелуй
драма, мелодрама, дорама 2025, Южная Корея
Мои призрачные клиенты
Мои призрачные клиенты
комедия, мини-сериал, дорама 2025, Южная Корея
Выпускник 7.2
Выпускник
драма, мелодрама, дорама 2024, Южная Корея
Плохой и сумасшедший 7.9
Плохой и сумасшедший
боевик, триллер, дорама 2021, Южная Корея
Приходите в ресторан ведьмы 7
Приходите в ресторан ведьмы
драма, фэнтези, мини-сериал, дорама 2021, Южная Корея
Отыщи меня в своей памяти 7.2
Отыщи меня в своей памяти
драма, мелодрама, фэнтези, дорама 2020, Южная Корея
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