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Щин Джу-хёп
Shin Joo-hyeop
Киноафиша
Персоны
Щин Джу-хёп
Щин Джу-хёп
Shin Joo-hyeop
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
8.6
Взрывной поцелуй
(2025)
7.9
Плохой и сумасшедший
(2021)
7.2
Отыщи меня в своей памяти
(2020)
Фильмография Щин Джу-хёп
8.6
Взрывной поцелуй
драма, мелодрама, дорама
2025, Южная Корея
Мои призрачные клиенты
комедия, мини-сериал, дорама
2025, Южная Корея
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.2
Выпускник
драма, мелодрама, дорама
2024, Южная Корея
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✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.9
Плохой и сумасшедший
боевик, триллер, дорама
2021, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7
Приходите в ресторан ведьмы
драма, фэнтези, мини-сериал, дорама
2021, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
7.2
Отыщи меня в своей памяти
драма, мелодрама, фэнтези, дорама
2020, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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