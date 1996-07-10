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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Мун Га-ён
Ga-young Moon
Киноафиша
Персоны
Мун Га-ён
Мун Га-ён
Ga-young Moon
Дата рождения
10 июля 1996
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Карлсруэ, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.5
Этот парень – черный огненный дракон
(2025)
8.1
Смех в Вайкики
(2018)
7.9
Истинная красота
(2020)
Фильмография Мун Га-ён
8.5
Этот парень – черный огненный дракон
мелодрама, комедия, дорама
2025, Южная Корея
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.4
Район Сочхо
драма, дорама
2025, Южная Корея
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.3
Понимание любви
драма, мелодрама, дорама
2022, Южная Корея
7.5
Падающая звезда
мелодрама, комедия, дорама
2022, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.9
Истинная красота
драма, комедия, мелодрама, дорама
2020, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.2
Отыщи меня в своей памяти
драма, мелодрама, фэнтези, дорама
2020, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
8.1
Смех в Вайкики
драма, комедия, дорама
2018, Южная Корея
7.3
Великий соблазнитель
драма, мелодрама, дорама
2018, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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