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Мун Га-ён
Мун Га-ён Ga-young Moon
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Мун Га-ён

Ga-young Moon

Дата рождения
10 июля 1996
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Карлсруэ, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Этот парень – черный огненный дракон 8.5
Этот парень – черный огненный дракон (2025)
Смех в Вайкики 8.1
Смех в Вайкики (2018)
Истинная красота 7.9
Истинная красота (2020)

Фильмография Мун Га-ён

Этот парень – черный огненный дракон 8.5
Этот парень – черный огненный дракон
мелодрама, комедия, дорама 2025, Южная Корея
Район Сочхо 6.4
Район Сочхо
драма, дорама 2025, Южная Корея
Понимание любви 6.3
Понимание любви
драма, мелодрама, дорама 2022, Южная Корея
Падающая звезда 7.5
Падающая звезда
мелодрама, комедия, дорама 2022, Южная Корея
Истинная красота 7.9
Истинная красота
драма, комедия, мелодрама, дорама 2020, Южная Корея
Отыщи меня в своей памяти 7.2
Отыщи меня в своей памяти
драма, мелодрама, фэнтези, дорама 2020, Южная Корея
Смех в Вайкики 8.1
Смех в Вайкики
драма, комедия, дорама 2018, Южная Корея
Великий соблазнитель 7.3
Великий соблазнитель
драма, мелодрама, дорама 2018, Южная Корея
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