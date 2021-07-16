28-летнюю Чон Джин нельзя назвать удачливой: она одновременно потеряла молодого человека и работу. Ресторан, который девушка недавно открыла, тоже не принес ей прибыли и в результате разорился. Однажды в жизни главной героини появилась ведьма Чо Хи-ра, которая обратилась к ней с оригинальным предложением. Она собирается открыть заведение, где будет готовить еду, которая сможет исполнить мечты гостей, а тот в обмен даст ведьме то, что ей нужно. Но Чон Джин относится к этому предложению со скепсисом.