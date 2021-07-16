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Постер сериала Приходите в ресторан ведьмы
Постер сериала Приходите в ресторан ведьмы
Постер сериала Приходите в ресторан ведьмы
Постер сериала Приходите в ресторан ведьмы
Постер сериала Приходите в ресторан ведьмы
Постер сериала Приходите в ресторан ведьмы
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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6 постеров
Киноафиша Сериалы Приходите в ресторан ведьмы

Приходите в ресторан ведьмы (2021 - 2021)

Manyeosikdangeuro Oseyo 18+
Год выпуска 2021
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис TVING
Продолжительность сериала 8 часов 0 минут

О чем сериал

28-летнюю Чон Джин нельзя назвать удачливой: она одновременно потеряла молодого человека и работу. Ресторан, который девушка недавно открыла, тоже не принес ей прибыли и в результате разорился. Однажды в жизни главной героини появилась ведьма Чо Хи-ра, которая обратилась к ней с оригинальным предложением. Она собирается открыть заведение, где будет готовить еду, которая сможет исполнить мечты гостей, а тот в обмен даст ведьме то, что ей нужно. Но Чон Джин относится к этому предложению со скепсисом.

В ролях
В ролях
Чхэ Джон-хёп
Сон Джи-хё
Кан Ги-дун
Пак Чин-у
Хан Джи-ын
Ха До-гвон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.2 IMDb
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Сезоны
Приходите в ресторан ведьмы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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