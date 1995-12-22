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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Ли Сэ-хи
Lee Se-Hee
Киноафиша
Персоны
Ли Сэ-хи
Ли Сэ-хи
Lee Se-Hee
Дата рождения
22 декабря 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Чхонъян, Чхунчхон-Намдо, Южная Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
8.7
Дивный новый мир
(2026)
7.4
Мой сосед – кумихо
(2021)
7.2
Плохой прокурор
(2022)
Фильмография Ли Сэ-хи
8.7
Дивный новый мир
комедия, фэнтези, мелодрама
2026, Южная Корея
6.9
Идеальная жизнь господина Кима
драма, комедия, дорама
2025, Южная Корея
7.3
Плохой прокурор
драма, детектив, криминал, дорама
2022, Южная Корея
7.4
Мой сосед – кумихо
фэнтези, мелодрама, дорама
2021, Южная Корея
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