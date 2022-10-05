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Постер сериала Плохой прокурор
Постер сериала Плохой прокурор
Постер сериала Плохой прокурор
Постер сериала Плохой прокурор
Постер сериала Плохой прокурор
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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5 постеров
Киноафиша Сериалы Плохой прокурор

Плохой прокурор (2022 - 2022)

Bad Prosecutor 18+
Год выпуска 2022
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал KBS2
Продолжительность сериала 14 часов 0 минут

О чем сериал

Эксцентричный прокурор Чжи Чон борется за социальную справедливость, но часто использует для этого сомнительные методы. Увлекательная детективная дорама про благородного мстителя, его карьеру и личную жизнь.

Молодой прокурор Чжи Чон только недавно начал работу в правоохранительных органах, но уже создал себе образ принципиального борца с преступностью. Чжи Чон бесстрашно разоблачает коррумпированных богачей, чья деятельность вредит обществу. Чтобы вывести на чистую воду и наказать их, он готов пойти на любые меры. В работе ему помогает напарница Шин А Ра — единственный человек, которому удаётся влиять на его импульсивные решения.

В ролях
В ролях
То Гён-су
То Гён-су
Ли Сэ-хи
Ли Щи-он
Сон Ха-джун
Сон Ха-джун
Ким Чхан-ван
Щин Сын-хван
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.5 IMDb
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Сезоны
Плохой прокурор - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 12 эпизодов
 
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