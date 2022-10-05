Эксцентричный прокурор Чжи Чон борется за социальную справедливость, но часто использует для этого сомнительные методы. Увлекательная детективная дорама про благородного мстителя, его карьеру и личную жизнь.

Молодой прокурор Чжи Чон только недавно начал работу в правоохранительных органах, но уже создал себе образ принципиального борца с преступностью. Чжи Чон бесстрашно разоблачает коррумпированных богачей, чья деятельность вредит обществу. Чтобы вывести на чистую воду и наказать их, он готов пойти на любые меры. В работе ему помогает напарница Шин А Ра — единственный человек, которому удаётся влиять на его импульсивные решения.