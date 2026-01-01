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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Лена Фрайфельд
Lena Fraifeld
Киноафиша
Персоны
Лена Фрайфельд
Лена Фрайфельд
Lena Fraifeld
Дата рождения
3 июля 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Рак
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.5
Под чужим флагом
(2015)
7.3
Ночная терапия
(2024)
7.0
Валерия выходит замуж
(2022)
Фильмография Лена Фрайфельд
7.3
Ночная терапия
драма
2024, Израиль
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Одиннадцатое тело
драма, криминал, детектив
2024, Израиль
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Валерия выходит замуж
Valeria Mithatenet
драма
2022, Израиль / Украина
7.5
Под чужим флагом
драма, триллер
2015, Израиль
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