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Лена Фрайфельд Lena Fraifeld
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Лена Фрайфельд

Lena Fraifeld

Дата рождения
3 июля 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Рак
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Под чужим флагом 7.5
Под чужим флагом (2015)
Ночная терапия 7.3
Ночная терапия (2024)
Валерия выходит замуж 7.0
Валерия выходит замуж (2022)

Фильмография Лена Фрайфельд

Ночная терапия 7.3
Ночная терапия
драма 2024, Израиль
Одиннадцатое тело
Одиннадцатое тело
драма, криминал, детектив 2024, Израиль
Валерия выходит замуж 7
Валерия выходит замуж Valeria Mithatenet
драма 2022, Израиль / Украина
Под чужим флагом 7.5
Под чужим флагом
драма, триллер 2015, Израиль
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