Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Фильмография
Шэрон Александр
Sharon Alexander
Киноафиша
Персоны
Шэрон Александр
Шэрон Александр
Sharon Alexander
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.2
Жизнь по Агфе
(1992)
6.6
Да
(2025)
0.0
Одиннадцатое тело
(2024)
Фильмография Шэрон Александр
6.6
Да
Ken
драма
2025, Франция / Израиль / Кипр / Германия
Одиннадцатое тело
драма, криминал, детектив
2024, Израиль
7.2
Жизнь по Агфе
Ha-Chayim Al-Pi Agfa
драма
1992, США
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