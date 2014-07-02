Это история о застенчивой секретарше, которая забеременела от состоятельного эгоистичного мужчины. В центре событий оказывается молодая женщина по имени Ким Ми-ен. Она работает в офисе и тайно вздыхает о том, кто недостоин ее внимания. Ли Гон — наследник огромного состояния, который мечтает взять в жену свою первую любовь. Волею случая главные герои однажды оказываются в одной постели. Попросить прощения и позабыть о произошедшем было бы легче всего, однако девушка вскоре выясняет, что ждет ребенка...