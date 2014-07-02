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Постер к сериалу Обречен любить тебя
Постер к сериалу Обречен любить тебя
30 дней бесплатно
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 7.9
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2 постера
30 дней бесплатно
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 7.9
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Киноафиша Сериалы Обречен любить тебя

Обречен любить тебя (2014 - 2014)

Un-myeong-cheol-eom neol sa-rang-hae 16+
Год выпуска 2014
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал MBC
Продолжительность сериала 23 часа 20 минут
30 дней бесплатно
О чем сериал

Это история о застенчивой секретарше, которая забеременела от состоятельного эгоистичного мужчины. В центре событий оказывается молодая женщина по имени Ким Ми-ен. Она работает в офисе и тайно вздыхает о том, кто недостоин ее внимания. Ли Гон —  наследник огромного состояния, который мечтает взять в жену свою первую любовь. Волею случая главные герои однажды оказываются в одной постели. Попросить прощения и позабыть о произошедшем было бы легче всего, однако девушка вскоре выясняет, что ждет ребенка...

В ролях
В ролях
Чхве У-щик
Чхве У-щик
Ван Джи-вон
Чан На-ра
Ли Ми-до
Чан Хёк
Сон Ок-сук
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Обречен любить тебя - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 20 эпизодов
 
Кадры из сериала
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