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Дженна Дэвис
Jenna Davis
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Персоны
Дженна Дэвис
Дженна Дэвис
Jenna Davis
Дата рождения
5 мая 2004
Возраст
21 год
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Плано, Техас, США
Популярные фильмы
6.7
М3ГАН
(2023)
6.5
М3ГАН 2.0
(2025)
Билеты
6.2
Лиза Франкенштейн
(2024)
Фильмография Дженна Дэвис
Жанр
Все
Комедия
Мелодрама
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2025
2024
2023
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
6.5
М3ГАН 2.0
M3GAN 2.0
фантастика, ужасы
2025, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
6.2
Лиза Франкенштейн
Lisa Frankenstein
комедия, ужасы, мелодрама
2024, США
6.7
М3ГАН
M3GAN
ужасы, фантастика, триллер
2023, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Новости о Дженна Дэвис
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