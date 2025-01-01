Меню
О персоне
Фильмография
Анна Стокгольм
Дата рождения
19 марта 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Фредериксберг, Дания
Школа медсестер
(2018)
Роковая черта
(2023)
Фильмография Анна Стокгольм
Роковая черта
детектив
2023, Дания
Школа медсестер
драма
2018, Дания
