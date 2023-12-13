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Постер сериала Роковая черта
Постер сериала Роковая черта
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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2 постера
Киноафиша Сериалы Роковая черта

Роковая черта (2023 - …)

Fatal Crossing 18+
Год выпуска 2023
Страна Дания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 41 минута
Телеканал DR1
Продолжительность сериала 5 часов 28 минут

О чем сериал

Датская журналистка Нора Санд работает иностранным корреспондентом в Великобритании. Однажды в ее руки попадает фотография двух девушек, которые плыли в 1985 году на пароме, следующем из Копенгагена в Лондон, но не сошли на берег – и об их судьбе ничего не известно. Дотошная и внимательная героиня начинает распутывать клубок загадок вокруг этой истории и выходит на след маньяка, который отбывает пожизненный срок. И по мере того, как фактов его вины становится всё больше, тем страшнее становится Норе – она кожей чувствует, что за ней следит другой убийца. Он явно боится разоблачения и пойдет на всё, чтобы заставить журналистку молчать. Сериал «Роковая черта» основан на одноименном романе-бестселлере Лоне Тайлс, опубликованном более чем в 20 странах.

Роковая черта - трейлер первого сезона
Роковая черта  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Анна Стокгольм
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Сезоны
Роковая черта - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
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