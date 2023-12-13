Датская журналистка Нора Санд работает иностранным корреспондентом в Великобритании. Однажды в ее руки попадает фотография двух девушек, которые плыли в 1985 году на пароме, следующем из Копенгагена в Лондон, но не сошли на берег – и об их судьбе ничего не известно. Дотошная и внимательная героиня начинает распутывать клубок загадок вокруг этой истории и выходит на след маньяка, который отбывает пожизненный срок. И по мере того, как фактов его вины становится всё больше, тем страшнее становится Норе – она кожей чувствует, что за ней следит другой убийца. Он явно боится разоблачения и пойдет на всё, чтобы заставить журналистку молчать. Сериал «Роковая черта» основан на одноименном романе-бестселлере Лоне Тайлс, опубликованном более чем в 20 странах.