Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Люк МакКензи
Luke McKenzie
Киноафиша
Персоны
Люк МакКензи
Люк МакКензи
Luke McKenzie
Дата рождения
1 января 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Австралия, Австралия
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
5.5
Безумная дорога
(2021)
Фильмография Люк МакКензи
5.5
Безумная дорога
Wyrmwood: Apocalypse
боевик, ужасы
2021, Австралия
Смотреть трейлер
Показать еще
Огурцы с помидорами швыряю в кастрюлю — хрустящую закуску «Тяп-Ляп и готово» стряпаю за 15 минут: и со стола ее первой сметут
Вижу в Fix Price ланч-боксы по 116 рублей — выкупаю все, только еду в них не ношу: 10+ полезных лайфхаков
Порожки выдают устаревший и колхозный ремонт: в 2026 году дизайнеру призывают стелить пол в квартирах только так
«6 кадров», годы алкоголизма и операция: беда превратила жизнь Эдуарда Радзюкевича в настоящий ад — чудом продолжил сниматься
«Люба, тащи!»: Аксёнова сыграет киллера в «Подслушано в Выборге», но это еще не все — появились первые подробности сериала
Из «Игры престолов» сделают кино масштаба «Дюны» — без Джона Сноу, зато с драконами: HBO эту историю потеряли
Казалось, хуже быть не может: 5-й сезон позорного «Ведьмака» от Netflix приказал долго жить – в 2026-м финала не дождётесь
«На разрыв сердечка»: каждый раз реву над этим русским фильмом из нулевых – 6-летняя девчушка «сыграла так, что достойна “Оскара”»
1 500 подходов ради $2 000 000 000 в прокате: Холланд к новому «Человеку-пауку» готовился, как к Олимпиаде – ни единого дня без тренировок
Без цензуры и купюр: «Шерлока» впервые превратят в сериал строго 18+ – детям такой детектив точно не покажешь
Никаких «продолжение следует»: 3 шикарных мини-сериала по Агате Кристи – завершились давно, так что смотрятся залпом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить