Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шантэ Барнс-Коуэн
Шантэ Барнс-Коуэн Shantae Barnes-Cowan
Киноафиша Персоны Шантэ Барнс-Коуэн

Шантэ Барнс-Коуэн

Shantae Barnes-Cowan

Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Полный контроль 7.7
Полный контроль (2019)
Операция Буффало 6.6
Операция Буффало (2020)
Безумная дорога 5.5
Безумная дорога (2021)

Фильмография Шантэ Барнс-Коуэн

Огненный укус 5.2
Огненный укус
фэнтези 2021, Великобритания
Безумная дорога 5.5
Безумная дорога Wyrmwood: Apocalypse
боевик, ужасы 2021, Австралия
Смотреть трейлер
Операция Буффало 6.6
Операция Буффало
драма, мини-сериал 2020, Австралия
Полный контроль 7.7
Полный контроль
драма 2019, Австралия
Показать еще
2 капли на ватный спонжи — и черные полосы на сандалиях тают моментально: стельки и подошва светлые, как только из обувного
Чем дешевая красная рыба из "Светофора" отличается от такой же в других магазинах
До 439 тыс. рублей уже начислены на старые пенсионные счета: вот кому пора запрашивать выписку в СФР
Только один военный фильм Тарантино ставит вровень с «Апокалипсисом сегодня»: но до «Иди и смотри» ему – как до Луны пешком
«Шептание ягнят»: в новинке Netflix Ганнибала Лектора заменил Де Ниро – точно не шедевр, но «я залип до самых титров»
Считался утерянным 17 лет: только один фильм Алексея Учителя получил 8+, и «Прогулка» со скандальной «Матильдой» рядом не стояли
Август прощается громко: 10 российских сериалов, которые вышли в последние дни лета — затягивают не по-детски
Что, если бы «Первый отдел» сняли в 1979-м? Нашли советских «двойников» Брагина и Шибанова — детектив получился бы в разы мрачнее
Худшее аниме Миядзаки выиграло «Оскар», но даже в России мульт не хвалили, а вздыхали: «Ждёшь шедевра, а получаешь халтуру»
Кто здесь жил — Шурик, Новосельцев или кто похуже? Угадайте советский фильм по интерьеру (тест)
Спустя 29 лет «Титаник» пал ниже некуда: фильм-катастрофа проиграл боевику про американского нищего студента
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше