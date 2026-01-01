Оповещения от Киноафиши
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Шантэ Барнс-Коуэн
Shantae Barnes-Cowan
Киноафиша
Персоны
Шантэ Барнс-Коуэн
Шантэ Барнс-Коуэн
Shantae Barnes-Cowan
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.7
Полный контроль
(2019)
6.6
Операция Буффало
(2020)
5.5
Безумная дорога
(2021)
Фильмография Шантэ Барнс-Коуэн
5.2
Огненный укус
фэнтези
2021, Великобритания
5.5
Безумная дорога
Wyrmwood: Apocalypse
боевик, ужасы
2021, Австралия
Смотреть трейлер
6.6
Операция Буффало
драма, мини-сериал
2020, Австралия
7.7
Полный контроль
драма
2019, Австралия
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