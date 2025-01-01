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Фильмография
Дмитрий Шаад
Dimitrij Schaad
Киноафиша
Персоны
Дмитрий Шаад
Дмитрий Шаад
Dimitrij Schaad
Дата рождения
17 сентября 1985
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Каскелен, Казахстан
Популярные фильмы
7.2
Уил
(2023)
6.3
Из моей кожи
(2022)
0.0
Клео
(2022)
Фильмография Дмитрий Шаад
Жанр
Все
Боевик
Военный
Драма
Исторический
Мелодрама
Фэнтези
Год
Все
2023
2022
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актер
3
Сценарист
1
7.3
Уил
Wil
драма, исторический, военный
2023, Бельгия / Польша
Клео
боевик
2022, Германия
6.3
Из моей кожи
Aus meiner Haut
драма, фэнтези, мелодрама
2022, Германия
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