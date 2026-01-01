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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Мисаки Ватада
Misaki Watada
Киноафиша
Персоны
Мисаки Ватада
Мисаки Ватада
Misaki Watada
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Герой фэнтези
,
Путешественник
Популярные фильмы
8.2
Одинокий рокер!
(2022)
8.1
Почувствуй ветер
(2018)
7.6
Девушки-пони: Славное дерби — Начало новой эры
(2024)
Фильмография Мисаки Ватада
7.1
Ты умеешь хранить секреты?
комедия, аниме , мелодрама
2025, Япония
7.3
Дораэмон: Истории о мире искусства Нобиты
Eiga Doraemon: Nobita no Esekai Monogatari
приключения, анимация, комедия
2025, Япония
7.6
Девушки-пони: Славное дерби — Начало новой эры
ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉
анимация, драма, комедия, фэнтези
2024, Япония
6.2
Дьяволенок
приключения, аниме , фэнтези
2023, Япония
6.8
Мой братик теперь не братик!
аниме , комедия, мини-сериал
2023, Япония
6
Я переродился торговым автоматом и скитаюсь по лабиринту
комедия, приключения, аниме , фэнтези
2023, Япония
7.2
Дочка босса и ее нянька
комедия, аниме
2022, Япония
8.2
Одинокий рокер!
аниме , комедия
2022, Япония
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