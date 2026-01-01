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Мисаки Ватада Misaki Watada
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Мисаки Ватада

Misaki Watada

Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой фэнтези, Путешественник

Популярные фильмы

Одинокий рокер! 8.2
Одинокий рокер! (2022)
Почувствуй ветер 8.1
Почувствуй ветер (2018)
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Девушки-пони: Славное дерби — Начало новой эры (2024)

Фильмография Мисаки Ватада

Ты умеешь хранить секреты? 7.1
Ты умеешь хранить секреты?
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Дораэмон: Истории о мире искусства Нобиты 7.3
Дораэмон: Истории о мире искусства Нобиты Eiga Doraemon: Nobita no Esekai Monogatari
приключения, анимация, комедия 2025, Япония
Девушки-пони: Славное дерби — Начало новой эры 7.6
Девушки-пони: Славное дерби — Начало новой эры ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉
анимация, драма, комедия, фэнтези 2024, Япония
Дьяволенок 6.2
Дьяволенок
приключения, аниме , фэнтези 2023, Япония
Мой братик теперь не братик! 6.8
Мой братик теперь не братик!
аниме , комедия, мини-сериал 2023, Япония
Я переродился торговым автоматом и скитаюсь по лабиринту 6
Я переродился торговым автоматом и скитаюсь по лабиринту
комедия, приключения, аниме , фэнтези 2023, Япония
Дочка босса и ее нянька 7.2
Дочка босса и ее нянька
комедия, аниме 2022, Япония
Одинокий рокер! 8.2
Одинокий рокер!
аниме , комедия 2022, Япония
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