Младшая сестра медика-исследователя Кандзи Якутани умирает от рака из-за недостаточно эффективного лечения. После её смерти он решает посвятить свою жизнь разработке лекарств для лечения смертельных заболеваний. Кандзи неутомимо трудится, вкладывая все свои силы, но в возрасте 31 года умирает от переутомления. Однако, он перерождается в другом мире, воплотившись в теле 10-летнего мальчика по имени Фальма, который принадлежит к влиятельной семье врачей. Обладая магической способностью создавать и восстанавливать любые вещества, зная их химический состав, Фальма решает использовать этот дар и свои знания из прошлой жизни, чтобы сделать медицину доступной для всех, независимо от их социального положения и финансового состояния. 4o