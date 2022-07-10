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Постер сериала Фармацевт из параллельного мира
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Киноафиша Сериалы Фармацевт из параллельного мира

Фармацевт из параллельного мира (2022 - …)

Isekai Yakkyoku 18+
Год выпуска 2022
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал AT-X
Продолжительность сериала 4 часа 48 минут

О чем сериал

Младшая сестра медика-исследователя Кандзи Якутани умирает от рака из-за недостаточно эффективного лечения. После её смерти он решает посвятить свою жизнь разработке лекарств для лечения смертельных заболеваний. Кандзи неутомимо трудится, вкладывая все свои силы, но в возрасте 31 года умирает от переутомления. Однако, он перерождается в другом мире, воплотившись в теле 10-летнего мальчика по имени Фальма, который принадлежит к влиятельной семье врачей. Обладая магической способностью создавать и восстанавливать любые вещества, зная их химический состав, Фальма решает использовать этот дар и свои знания из прошлой жизни, чтобы сделать медицину доступной для всех, независимо от их социального положения и финансового состояния. 4o

В ролях
В ролях
Нобуо Тобита
Рэина Уэда
Аки Тоёсаки
Ёхэй Адзаками
Каэдэ Хондо
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Фармацевт из параллельного мира - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 12 эпизодов
 
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