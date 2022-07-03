Войну против вторгшихся инопланетян нельзя выиграть одними ракетами! Моральный дух команды имеет не меньшее значение, чем нанесение контрудара, и именно здесь Джинни и ее друзья приходят на помощь. Вместо того чтобы стоять на передовой в составе 501-го объединенного истребительного авиакрыла, светлые ведьмы из ВВС Лиги Наций дарят улыбки мирным жителям, оказавшимся в мире войны между людьми и нейроидами, с помощью захватывающих песен и танцев - не говоря уже о воздушных шоу, подобных которым музыкальный мир еще не видел! Пусть они и не комбатанты, но эти артисты знают толк в сохранении улыбок людей, и они будут сражаться в своей уникальной манере, чтобы эти улыбки никогда не угасли.

