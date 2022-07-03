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Постер сериала Сияющие ведьмы
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Киноафиша Сериалы Сияющие ведьмы

Сияющие ведьмы (2022 - …)

League of Nations Air Force Aviation Magic Band Luminous Witches 18+
Год выпуска 2022
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал AT-X
Продолжительность сериала 4 часа 24 минуты

О чем сериал

Войну против вторгшихся инопланетян нельзя выиграть одними ракетами! Моральный дух команды имеет не меньшее значение, чем нанесение контрудара, и именно здесь Джинни и ее друзья приходят на помощь. Вместо того чтобы стоять на передовой в составе 501-го объединенного истребительного авиакрыла, светлые ведьмы из ВВС Лиги Наций дарят улыбки мирным жителям, оказавшимся в мире войны между людьми и нейроидами, с помощью захватывающих песен и танцев - не говоря уже о воздушных шоу, подобных которым музыкальный мир еще не видел! Пусть они и не комбатанты, но эти артисты знают толк в сохранении улыбок людей, и они будут сражаться в своей уникальной манере, чтобы эти улыбки никогда не угасли.
 

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Сезоны
Сияющие ведьмы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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