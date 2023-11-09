Герой аниме-сериала «Дьяволенок» – чрезвычайно разумный и талантливый мальчишка по имени Итиро Мацусита. Вот только его интересуют вовсе не школьные олимпиады и хорошие оценки, а – ни много ни мало – захват мира. Несмотря на свой юный возраст, он давно разочаровался в современном политическом устройстве. Он хочет разрушить устоявшиеся порядки и создать общество, в котором каждый сможет использовать свой потенциал по максимуму. Вот только обращается он для этого к странным союзникам – к чертям из ада.