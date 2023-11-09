Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Дьяволенок
Постер сериала Дьяволенок
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
2 постера
Киноафиша Сериалы Дьяволенок

Дьяволенок (2023 - …)

Akuma-kun 18+
Год выпуска 2023
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

Герой аниме-сериала «Дьяволенок» – чрезвычайно разумный и талантливый мальчишка по имени Итиро Мацусита. Вот только его интересуют вовсе не школьные олимпиады и хорошие оценки, а – ни много ни мало – захват мира. Несмотря на свой юный возраст, он давно разочаровался в современном политическом устройстве. Он хочет разрушить устоявшиеся порядки и создать общество, в котором каждый сможет использовать свой потенциал по максимуму. Вот только обращается он для этого к странным союзникам – к чертям из ада.

Дьяволенок - тизер
Дьяволенок  тизер
В ролях
В ролях
Хиро Симоно
Хиро Симоно
Юмири Ханамори
Юки Кадзи
Юки Кадзи
Аи Файруз
Юсаку Яра
Тосио Фурукава
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.4 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Дьяволенок - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Трейлер нового «Хищника» показал, кто теперь жертва: даже ждать 7 ноября 2025 года не пришлось, чтобы узнать
В «Олененке» от Netflix должно было быть 8, а не 7 серий: вот что вырезали из проекта – и не зря
Почему в «Империи Кесем» главную актрису поменяли три раза? Дело не только в возрасте
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
«Бурная влюбленность — не вечна»: почему в «Материалистке» Люси выбрала Джона, и будут ли они счастливы — мнение психолога
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше