Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дитя тьмы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сандра Чеккарелли
Сандра Чеккарелли Sandra Ceccarelli
Киноафиша Персоны Сандра Чеккарелли

Сандра Чеккарелли

Sandra Ceccarelli

Дата рождения
3 июля 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Милан, Италия

Популярные фильмы

Не оставляй меня
Не оставляй меня (2022)
0

Фильмография Сандра Чеккарелли

Жанр
Год
Все 1 Сериалы 1 Актриса 1
Не оставляй меня
Не оставляй меня
криминал 2022, Италия
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Приложение киноафиши