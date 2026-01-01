Оповещения от Киноафиши
Масафуми Кобатакэ
Masafumi Kobatake
Масафуми Кобатакэ
Масафуми Кобатакэ
Masafumi Kobatake
Место рождения
Осака, Япония
Актерское амплуа
Герой боевиков, Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.2
Семья шпиона
(2022)
Фильмография Масафуми Кобатакэ
Жанр
Все
Аниме
Боевик
Комедия
Год
Все
2022
Все
1
Сериалы
1
Актер
1
8.2
Семья шпиона
аниме , боевик, комедия
2022, Япония
